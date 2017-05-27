الشيخ مصطفى راشد: صيام رمضان فرض على الذى راتبه فوق 9000 جنيه شهريا

مصر.. رفع قيمة دخل رئيس الجمهورية ل42 ألف جنيه شهريا القاهرة، مصر (CNN)— أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد، قرارا بقانون لرفع قيمة راتب رئيس الجمهورية من 12 ألف جنيه (نحو 1600 دولار) بالإضافة إلى 12 ألف جنيه شهريا كبدل تمثيل إلى 21 ألف جنيه...