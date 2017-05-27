الشيخ مصطفى راشد: صيام رمضان فرض على الذى راتبه فوق 9000 جنيه شهريا

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل زفاف عبدالله، نجل الشيخ محمد بن حمدان آل نهيان، على ابنة المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم...
القاهرة، مصر (CNN)— أصدر الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، الأحد، قرارا بقانون لرفع قيمة راتب رئيس الجمهورية من 12 ألف جنيه (نحو 1600 دولار) بالإضافة إلى 12 ألف جنيه شهريا كبدل تمثيل إلى 21 ألف جنيه...
قام سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بزيارة المعرض العقاري العالمي "سيتي سكيب" الذي يختتم فعالياته مساء اليوم بمشاركة اكثر من 150 شركة محلية واقليمية ودولية...