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جميع الأخبار  أنت هنا أخبار غريبة  أنت هنا الشيخ مصطفى راشد: صيام رمضان فرض على الذى راتبه فوق 9000 جنيه شهريا
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الشيخ مصطفى راشد: صيام رمضان فرض على الذى راتبه فوق 9000 جنيه شهريا

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