تطبيق وحيد على هاتف الرئيس الأميركي

افتتاح أكبر معرض لعظام أشباه البشر في مكان غير بعيد عن الكهوف التي اكتشفت بها، افتتح في جنوب أفريقيا معرض يضم أكبر تشكيلة من بقايا عظمية لكائنات شبيهة بالبشر، الخميس....