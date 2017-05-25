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تطبيق وحيد على هاتف الرئيس الأميركي
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تطبيق وحيد على هاتف الرئيس الأميركي
dailynews
منذ 11 ساعة
(من
skynewsarabia.com
) الموضوع:
أخبار غريبة
كشف موقع إخباري تقني عن أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يحتفظ بتطبيق واحد في هاتفه الذكي.
الأخبار اليومية
(dailynews)
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.
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تعليقات (1)
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آراء وتعليقات
موسوعة التنمية
منذ 8 ساعة
+0 تثبيت
غالبا الناس دى بتفاجنا بحاجات غريبه
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