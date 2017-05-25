نصائح رائعة قد تقتلك في الواقع!

هناك تلك النصائح الذهبية التي تربنا عليها وتناقلناها باعتبارها من المسلمات؛ والتي بقت بمنأى عن التفنيد بشكل شخصي أو اختبار فعاليتها حقًا نظرًا لأنها تتناول بعض السيناريوهات المتطرفة إلى حد كبير. فقط نحن نعتنقها لأنه من يدري! لربما احتجنا لتطبيقها يومًا مع أنها في الواقع خاطئة! وفي مقالنا هذا، سنتناول معًا بعض أشهر هذه النصائح […]
اسأل أي نحّات رقمي 3D عن أفضل حالات أعماله الفنية وسيخبرك أنها النموذج الشبكي Mesh Render لعمله داخل البرنامج. صحيح أنه ليس الأفضل لأغلبية المشاهدين من غير المختصين؛ إلا أنه كذلك لصاحبه لأنه يعرض له...