نصائح رائعة قد تقتلك في الواقع!

الكذب في مملكة الحيوان لدينا ذلك الاعتقاد الراسخ بأن الكذب اختراع بشري. وفي الواقع، هو اعتقاد له ما يبرره … على الأقل ظاهريًا؛ فلماذا قد يلجأ أي كائن آخر دون البشر إلى الكذب؟! لا شيء بالطبع! أو هكذا نحب أن نعتقد،...