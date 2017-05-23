حافظ على مهارتك العقليّة خلال العطلة الصيفيّة بمساعدة هذه التطبيقات

انتهى الكثير من طلاب المدارس من جميع أنحاء العالم من تقديم الامتحانات النهائيّة مُستقبلين العطلة الصيفيّة. لكن السؤال هنا: كيف سيقضي هؤلاء الطلاب وقتهم وطاقتهم في هذه العطلة؟ في حين أن البعض من الطلاب يختارون الفصول التعليمية الصيفيّة إلا أن هذه لا تبدو فكرة مُحبّذة عند الكثيرين، لذلك إذا كُنت تُريد حقًا الحفاظ على مهاراتك العقليّة وزيادة معرفتك فإنه من الجيد التوجه إلى متجر البرامج للبحث عن تطبيقات مُمتعة من شأنها أن تخدم هذا الغرض. هنا مجموعة من ألعاب الألغاز التي ستساعدك في قضاء وقتك واستغلاله بأفضل طريقة.