ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟ ولماذا تصفه الصين ب"ثورة للطاقة"؟

بدلا من تحدي "دلو الثلج" ... دلو الرمال والركام تضامنا مع أهل غزة ظهر خلال الأسابيع السابقة موجة تحدي "دلو الثلج" والتي لاقت إعجاباً كبيراً بين النجوم والمشاهير، واشتهرت في كل مكان بوسائل التواصل الاجتماعي، ولكن عدداً من المستخدمين تمكنوا من تغيير التحدي...