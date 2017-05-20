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علوم عامة
ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟ ولماذا تصفه الصين ب"ثورة للطاقة"؟
2
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ما هو "الثلج القابل للاشتعال"؟ ولماذا تصفه الصين ب"ثورة للطاقة"؟
dailynews
منذ 1 يوم
(من
arabic.cnn.com
) الموضوع:
علوم عامة
تمكن علماء صينيون من استخراج الثلج المشتعل بنجاح وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الصينية الرسمية.
الأخبار اليومية
(dailynews)
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