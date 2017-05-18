يوم من الغرابة في وسائل النقل العامة - مونتيسيتو

لا تحب الاقامة في الفنادق؟ اليوم يمكنك استأجار قصور كاملة لتقيم بها و بأسعار لا تصدق - مونتيسيتو في يوم من الايام سأزور قصراً و سأعثر على ممراً سرياً لطالما كانت هناك ممرات سرية في القصور الكبير, هذا ما حلمت به دائماً, و...