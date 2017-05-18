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ناس
يوم من الغرابة في وسائل النقل العامة
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يوم من الغرابة في وسائل النقل العامة
mountisito
منذ 2 يوم
(من
mountisito.com
) الموضوع:
ناس
لطالما كانت الاشياء الغريبة تحدث في قطارات الانفاق
مونتيسيتو دوت كوم
(mountisito)
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تعليقات (2)
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آراء وتعليقات
Ayman Nabil
منذ 2 يوم
+1 تثبيت
موضوع شيق وجميل
[
الرد على Ayman Nabil
]
mountisito
منذ 1 يوم
+0 تثبيت
شكراً جزيلاً, نتمنى لك اسعد الاوقات.
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