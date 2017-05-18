يوم من الغرابة في وسائل النقل العامة

آبل تخطط على ما يبدو لإضافة وسائل النقل العامة إلى خرائطها منذ أن قامت شركة آبل بإطلاق تطبيق الخرائط الخاص بها كجزء من نظام iOS6 الذي تم إصداره في العام الماضي، فقد حصل التطبيق على بعض الميزات المثيرة للإهتمام، ولكنه لا يزال يعتمد على تطبيقات الطرف الثالث في...