الحقيقة المؤسفة لعالمنا -2: رسوم مبدعة لكن حزينة للفنان الفرنسي دران

ذات مرة في أميركا: الصور المبكرة للولايات المتحدة الأمريكية بالألوان لأول مرة! كما لابد وأنكم تعلمون، كانت ما تُعرف الآن بالولايات المتحدة الأمريكية أبعد ما تكون عن وصفها بالدولة الواحدة قبل بداية حرب الاستقلال عن بريطانيا في 1774. هناك ذلك المشوار الطويل من حروب استقلال...