الحقيقة المؤسفة لعالمنا -2: رسوم مبدعة لكن حزينة للفنان الفرنسي دران

طالعنا من قبل مجموعة من الرسوم الإبداعية حول الحقيقة المؤسفة لعالمنا، والتي كانت للفنان البريطاني ستيف كاتس. تلك رسوم قاسية إلى حد كبير، تصور ما وصل إليه عالمنا الحالي في ظل التكنولوجيا التي سيطرت على عقولنا ضمن أشياء كثيرة أخرى. وبالطبع، لم يكن كاتس الأول ولن يكون الأخير في تقديم هذه الأعمال الصريحة والمباشرة التي […]
أليكس سوليس هو فنان مبدع يعيش في مدينة شيكاغو الأمريكية ويعمل في مجال الدعاية، وبين عمله وعائلته يقضي أوقات فراغه في البحث عن أشياء عادية حوله في المنزل، لكنه يستخدم حسه الفني لينظر لها نظرة مختلفة،...
واقفًا على صخرة مرتفعة بينما يرقد ثقب أسود فاغر الفم بالأسفل؛ قد لا تجد الشجاعة لمجرد النظر إلى الهوة المريعة يلا قاع تحتك فضلًا عن القفز إلىها! فقط هم سكان ولاية تكساس والسائحون القادمون إليها هم من...
بلغ حجم الاستثمار في صناعة معطرات الجو 1.72 بليون دولار أمريكي مع نهاية 2016 مع تكهنات بارتفاع يصل إلى 20%، وتتوافر معطرات الجو في صورٍ شتى؛ رذاذ وهلام (جل)، وشموع وفواحات، وبخور، وغيرها. وقد لا يخلو...