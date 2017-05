موبايلات Moto C و Moto C Plus يتم الاعلان عنهم .. رسميا - اندرويد بلس - جوال بلس موبايلات Moto C و Moto C Plus يتم الاعلان عنهم رسميا اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر مايو ايار للعام الجاري 2017 على ان يتم طرحهم للتداول التجاري في الاسوا...