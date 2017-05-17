الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: عمر ايمن السيد
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا سامسونج تجلب Bixby لثلاجتها الذكية Samsung Family Hub 2.0
2
تثبيت

سامسونج تجلب Bixby لثلاجتها الذكية Samsung Family Hub 2.0

ثبّتقد يهمك أيضاً:

المساعد الرقمي Bixby في الهاتف Galaxy S8 سيتعرف على المنتجات والنصوص

 مع هاتفها الرائد المقبل Galaxy S8، ستقوم شركة سامسونج بإدخال مساعدها الرقمي الجديد Bixby إلى حرب المساعدات الرقمية مع العلم بأن التقارير السابقة إقترحت بأن الشركة الكورية الجنوبية قررت دمج مساعدها...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

علامة تجارية جديدة من سامسونج تلمح لواحدة من ميزات المساعد الرقمي Bixby

 في حالة إذا كانت التقارير السابقة صحيحة، فمن المتوقع أن تكشف لنا شركة سامسونج عن مساعد رقمي جديد يدعى Bixby مع الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8. وعلى ما يبدو، هذا المساعد الرقمي الجديد سيستند على...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

المساعد الرقمي Bixby سيفهم فقط اللغة الإنجليزية والكورية في البداية

 واحدة من نقاط البيع الرئيسية في الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 نجد المساعد الرقمي Bixby، على الأقل وفقا لما أعلنت عنه شركة سامسونج يوم أمس. بعد كل شيء، لقد قامت شركة سامسونج بإضافة زر خاص إلى هواتف...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تؤكد لنا قدوم المساعد الرقمي Bixby على موقعها الرسمي

 من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 بعد أسبوعين من الآن، ونحن نعرف بالفعل بأن هذين الهاتفين سيأتيان مع زر مخصص على الجانب للمساعد الرقمي الجديد Bixby. الآن، الموقع...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

هكذا سيبدو شعار المساعد الرقمي Samsung Bixby

 قامت شركة سامسونج للتو بتقديم طلب لعلامة تجارية جديدة لهيئة العلامة التجارية الأوروبية، وعلى ما يبدو هذه العلامة التجارية هي على ما يبدو لشعار المساعد الرقمي Bixby المتوقع قدومه من الشركة الكورية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن electrony.net

جوجل تعلن رسميا عن Android Go في مؤتمرها السنوي للمطورين

 في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017 الذي عقد اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت شركة جوجل عن Android Go، هذا النظام هو بمثابة نسخة خفيفة من نظام الأندرويد تم إنشاؤه من أجل ملء الفراغ...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

جوجل تعلن عن البرنامج Android O Beta Program لنظام Android O

 في مؤتمرها السنوي للمطورين، أعلنت شركة جوجل عن برنامج Android O Beta Program. كما هو الحال مع برنامج Android N Beta Program في العام الماضي، فإن برنامج Android O Beta Program الجديد يتيح للمستخدمين...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تطبيق Gmail على منصة الأندرويد يحصل على خاصية Smart Replay

 ربما تتذكر ميزة Smart Replay التي تتمتع بها الأجهزة المدعومة بنظام Android Wear. حسنا، في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017 المنعقد حاليا أن ميزة الرد الذكي Smart Replay والتي تعتمد على...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

جوجل تعلن رسميا عن وصول المساعد الرقمي Google Assistant لأجهزة iOS

 في مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 2017 المنعقد حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، أكدت لنا شركة جوجل للتو أن المساعد الرقمي Google Assistant سيصل لأجهزة iOS، تماما كما أشارت الشائعات السابقة....
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

المحكمة الأمريكية تطلب من Uber إعادة الملفات السرية لشركة Waymo

 كما تعلمون على الأرجح، فقد دخلت شركة Waymo في صراع قضائي مع شركة Uber بحيث تتهم الشركة الأولى الشركة الثانية بسرقة أسرارها من خلال توظيف Anthony Levandowski الذي كان يعمل سابقا في شركة Waymo قبل أن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة