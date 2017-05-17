سامسونج تجلب Bixby لثلاجتها الذكية Samsung Family Hub 2.0

المحكمة الأمريكية تطلب من Uber إعادة الملفات السرية لشركة Waymo كما تعلمون على الأرجح، فقد دخلت شركة Waymo في صراع قضائي مع شركة Uber بحيث تتهم الشركة الأولى الشركة الثانية بسرقة أسرارها من خلال توظيف Anthony Levandowski الذي كان يعمل سابقا في شركة Waymo قبل أن...