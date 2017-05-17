المساعد الرقمي الجديد Bixby شق طريقه حتى الآن للهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 فقط، ولكن من المفترض أن يشق هذا المساعد الرقمي طريقه للمزيد من أجهزة سامسونج الأخرى، وهذا بالفعل ما أكدت الشركة الكورية الجنوبية عندما أعلنت عن هذا المساعد الرقمي لأول مرة. بالفعل، هذا ما حدث اليوم بعدما أعلنت شركة سامسونج اليوم أنها […]
The post سامسونج تجلب Bixby لثلاجتها الذكية Samsung Family Hub 2.0 appeared
واحدة من نقاط البيع الرئيسية في الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 نجد المساعد الرقمي Bixby، على الأقل وفقا لما أعلنت عنه شركة سامسونج يوم أمس. بعد كل شيء، لقد قامت شركة سامسونج بإضافة زر خاص إلى هواتف...
من المقرر أن يتم إزاحة الستار رسميا عن الهاتفين Galaxy S8 و +Galaxy S8 بعد أسبوعين من الآن، ونحن نعرف بالفعل بأن هذين الهاتفين سيأتيان مع زر مخصص على الجانب للمساعد الرقمي الجديد Bixby. الآن، الموقع...