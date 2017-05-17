فولفو تتشارك مع غوغل لإنشاء نسخة من أندرويد للسيارات الموصولة بالإنترنت

أعلنت شركة فولفو عن شراكة وثيقة مع غوغل لتطوير الجيل المقبل من الحلول الترفيهية التي تعمل بنظام أندرويد في سياراتها، وهو ما يتيح الوصول إلى نطاق واسع لمجموعة من التطبيقات والخدمات، علي أن يتم اعتماد هذا النظام في موديلات فولفو الجديدة في غضون سنتين. وتَعِد هذه الشراكة بإحداث ثورة في كيفية استخدام عملاء فولفو لسياراتهم والتفاعل معها. وسوف يوفر فهرس تطبيقات أندرويد الواسع الانتشار المطوّر من