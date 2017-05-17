فولفو تتشارك مع غوغل لإنشاء نسخة من أندرويد للسيارات الموصولة بالإنترنت

أعلنت شركة فولفو عن شراكة وثيقة مع غوغل لتطوير الجيل المقبل من الحلول الترفيهية التي تعمل بنظام أندرويد في سياراتها، وهو ما يتيح الوصول إلى نطاق واسع لمجموعة من التطبيقات والخدمات، علي أن يتم اعتماد هذا النظام في موديلات فولفو الجديدة في غضون سنتين. وتَعِد هذه الشراكة بإحداث ثورة في كيفية استخدام عملاء فولفو لسياراتهم والتفاعل معها. وسوف يوفر فهرس تطبيقات أندرويد الواسع الانتشار المطوّر من
عقدت عملاقتي صناعة السيارات فولفو وأودي شراكة مع قوقل لتطوير نظام ترفيه للسيارات مبني على نظام أندرويد ستكشف المزيد من التفاصيل حوله في مؤتمر المطورين الأسبوع المقبل. يبدو أن النظام الجديد الذي تعتزم...
أطلقت محمودية موتورز، وكيل سيارات جاكوار وفولفو ولاند روفر في المملكة، حملة لشهر رمضان الفضيل على سيارات فولفو تتمثل في إلغاء الفائدة على أقساط سيارات فولفو الجديدة التي يتم بيعها خلال الشهر المبارك....
أكثر من مليار مستخدم نشط لخدمة يوتيوب يشاهدون أكثر من مليار ساعة يومياً، وأكثر من 60% من المشاهدات تكون على الهواتف الذكية، وهناك نمو 90% في وقت المشاهدة من أجهزة التلفاز الذكي. يعمل تطبيق يوتيوب على...