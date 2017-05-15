دورة إنشاء برامج سطح مكتبية باستخدام مكتبة اﻟPython QT ستتعلم في هذه الدورة: - كيفية تكوين وإنشاء كل من اﻟ Menus واﻟ Toolbars لأجل البرامج السطح المكتبية - كيفية القيام باﻟ Layout management - كيفية برمجة اﻟ Event وربطه مع الكونرول أو الويدجت - كيفية إنشاء اﻟ Dialog بكافة أنواعه - كيفية إنشاء اﻟ Widgets وغيرها من الكونترولات التي يمكن استخدامها بالبرامج - كيفية استخدام برنامج اﻟ QT Designer
أعلنت شركة ابل اليوم أنها ستطلق طبعة خاصة (PRODUCT) ايفون 7 و ايفون 7 Plus باللون الأحمر يوم الجمعة 24 مارس. وستتوفر نماذج (PRODUCT (RED بسعة تخزينية بسعة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت مقابل 749 دولارا...