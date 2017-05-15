دورة إنشاء برامج سطح مكتبية باستخدام مكتبة اﻟPython QT

دورة إنشاء سيرفر حرب التتار-الدرس الاول- مدونة عن البرامج و تطوير المواقع و العمل من الانترنات دورة إنشاء سيرفر حرب التتار-الدرس الاول- السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اهلا بكم في مدونة مطور الويب باول الدروس التدريبية الحصرية التي...