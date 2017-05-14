الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها

.
ثبّت
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Chrif Achraf
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا تطبيق Voice Swap راسل أصدقائك بشكل وصوت مختلف
1
تثبيت

تطبيق Voice Swap راسل أصدقائك بشكل وصوت مختلف

ثبّتقد يهمك أيضاً:

Easy Voice Recorder تطبيق قوي لتسجيل الأصوات على أندرويد

  ، بالرغم من أن هناك تطبيق مُسجّل للأصوات يأتي بشكل إفتراضي على مختلف أجهزة أندرويد، إلى أن المستخدمين يتوجهون إلى تطبيقات الطرف الثالث كون أن هذه التطبيقات تأتي بمزايا أكثر وأفضل من التي تقدمها بعض...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تطبيق iMusic Free يُوفّر مكتبة بملايين المسارات الموسيقية ومزايا أخرى رائعة

 تطبيق iMusic Free أحد التطبيقات المطروحة قبل أيام على متجر أبل ستور أي أنّه حاليًا يدعم نظامي تشغيل iOS، فيما يخص بإمكانية الإستفادة من التطبيق، بإختصار معه يُمكن لمقتني آيفون وآيباد الإستماع إلى...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تطبيق SayIt يُقدّم تجربة سمعيّة لأي نص في هاتفك الأندرويد

 متابعةً لكل ما هو جديد في عالم تطبيقات أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة المحمولة، معنا اليوم أحد التطبيقات المفيدة جدًا والي يُمكن لبعض المستخدمين الإستفادة منه كثيرًا، وكلمة البعض تعليلها لاحقًا في سطور...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

جديد مايكروسوفت تطبيق Color Binoculars للمصابين بعمى الألوان

 هناك العديد من التطبيقات التي تساعد المستخدمين وتحديدًا المصابين بمرض عمى الألوان وهو المرض الوراثي الذي يُسبب عدم قدرة الشخص على التمييز بين بعض الألوان أو كلها والتي يمكن للآخرين أن يميزوها، ومن...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تطبيق This by Tinrocket على iOS لوضع علامات وإشارات وتعليقات على الصورة

 تطبيق This by Tinrocket أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر الأب ستور، تتبلور مهمة هذا التطبيق في وضع علامات وإشارات ونصوص على صورة ما، أي أن التطبيق يمكن الإستفادة منه كثيرًا في موضوع الشروحات،...
الموضوع: أبل


ثبّتمن tech-wd.com

تطبيق Zones لمعرفة وقت أي مدينة وبلد في العالم

 إذا كان لديك أحدهم في بلد ما أو أنك صاحب أعمال في الخارج أو تحب السفر كثيرًا فتطبيق Zones يلزمك بشدة، حيث فكرة التطبيق تتمثل في تحويل الوقت لأي بلد ومدينة بالعالم، بدوره التطبيق غير جديد ولكن تم...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تسريب مواصفات هواتف موتورولا القادمة هذا العام

 ما نعرفه من موتورولا الآن هو ثلاثة سلاسل من الهواتف الذكية وهي E,G,X لكن اليوم لدينا تسريب يكشف توجه الشركة للتوسع أكثر واستهداف شرائح مختلفة من المستخدمين عبر عدة سلاسل جديدة. قبل استحواذ لينوفو على...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تحديث خرائط قوقل يدعم الآن الصور المصغرة للإتجاهات

 لا أحد يُنكر بأن تطبيق خرائط قوقل هو الأفضل من بين مجموعة تطبيقات الملاحة على الهواتف المحمولة، من جانبه أيضًا وبشكل دوري تُطلق قوقل تحديثاتها المتعلقة بالتطبيق ومع كل تحديث نرى جديد، اليوم وفي تحديث...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

فيسبوك سبيسز Facebook Spaces، أول شبكة اجتماعية في الواقع الافتراضي

 لم تكن مشاريع إيصال الإنترنت للمناطق النائية أو تلك المُتضرّرة من الكوارث الطبيعية الحدث الأبرز خلال مؤتمر فيسبوك للمطوّرين الذي جرى في نيسان/أبريل، فالشركة كشفت عن ثُلّة من المشاريع كان من أبرزها...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج ستصنع المعالجات وشرائح الذاكرة للشركات الأخرى

 في خطوة متوقعة، فصلت شركة سامسونج قطاع صناعة المعالجات وشرائح الذاكرة وأنصاف النواقل في قسم منفصل مستقل بحد ذاته ما يسمح لها بالتعاقد مع الشركات للتصنيع لصالحها. بهذا فإن سامسونج ستنافس الشركات...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة