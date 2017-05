تطبيق Voice Swap راسل أصدقائك بشكل وصوت مختلف

تطبيق This by Tinrocket على iOS لوضع علامات وإشارات وتعليقات على الصورة تطبيق This by Tinrocket أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر الأب ستور، تتبلور مهمة هذا التطبيق في وضع علامات وإشارات ونصوص على صورة ما، أي أن التطبيق يمكن الإستفادة منه كثيرًا في موضوع الشروحات،...