تطبيق Voice Swap راسل أصدقائك بشكل وصوت مختلف

في إطار متابعتنا لكل ما هو جديد في عالم تطبيقات الهواتف الذكيّة، معنا اليوم أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر أبل ستور وهو تطبيق Voice Swap الذي يمكن الإستفادة منه بالتراسل مع الآخرين وتغيير الصوت والشكل بطريقة مضحكة وومتعة للغاية، بدوره التطبيق متاح بشكل مجاني وكامل ويحمل في جعبته العديد من المميزات. حيث هناك أكثر من 40 صوت مختلف يمكن الإستعانة بها والتغيير من صوتك الحقيقي لأحد هذه الأصوات،
متابعةً لكل ما هو جديد في عالم تطبيقات أنظمة تشغيل الهواتف والأجهزة المحمولة، معنا اليوم أحد التطبيقات المفيدة جدًا والي يُمكن لبعض المستخدمين الإستفادة منه كثيرًا، وكلمة البعض تعليلها لاحقًا في سطور...
ما نعرفه من موتورولا الآن هو ثلاثة سلاسل من الهواتف الذكية وهي E,G,X لكن اليوم لدينا تسريب يكشف توجه الشركة للتوسع أكثر واستهداف شرائح مختلفة من المستخدمين عبر عدة سلاسل جديدة. قبل استحواذ لينوفو على...
لا أحد يُنكر بأن تطبيق خرائط قوقل هو الأفضل من بين مجموعة تطبيقات الملاحة على الهواتف المحمولة، من جانبه أيضًا وبشكل دوري تُطلق قوقل تحديثاتها المتعلقة بالتطبيق ومع كل تحديث نرى جديد، اليوم وفي تحديث...