تطبيق Voice Swap راسل أصدقائك بشكل وصوت مختلف

في إطار متابعتنا لكل ما هو جديد في عالم تطبيقات الهواتف الذكيّة، معنا اليوم أحد التطبيقات المطروحة مؤخرًا على متجر أبل ستور وهو تطبيق Voice Swap الذي يمكن الإستفادة منه بالتراسل مع الآخرين وتغيير الصوت والشكل بطريقة مضحكة وومتعة للغاية، بدوره التطبيق متاح بشكل مجاني وكامل ويحمل في جعبته العديد من المميزات. حيث هناك أكثر من 40 صوت مختلف يمكن الإستعانة بها والتغيير من صوتك الحقيقي لأحد هذه الأصوات،