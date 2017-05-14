طريقة تحضير كيك بكريمة الشكولاتة

الصفيحة الشامية الصفيحة الشامية من المعجنات الشامية الشهيرة التي تتكون من اللحم 1- العجينة كيلو طحين كاسة حليب بودرة كاسة زيت زيتون عدد 2 بيض كاسة لبن رايب ملعقة خميرة وملعقة سكر مع بعض ملعقة كبيرة ملح ماء حسب الطلب...