الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: فارس فراس
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار  أنت هنا أغذية و مشروبات  أنت هنا براوني كيك
3
تثبيت

براوني كيك

ثبّتقد يهمك أيضاً:

طفلة تضحي بزيارة "ديزني" لإنقاذ كلب

 فوجئت الطفلة بيشينس لينلي، ذات الثمانية أعوام، بكلبها براوني ملقى على الأرض، بعد أن دهسته سيارة....
الموضوع: أخبار غريبة

كيكة الحمار الوحشي.. كيكة الزيبرا المخططة Zebra Cake

 كيكة الحمار الوحشي.. كيكة الزيبرا المخططة Zebra Cake الكيك المخطط كيكة مزخرفة cake zébré gateau marbré طريقة عمل كيك الزيبرا...
الموضوع: أغذية و مشروبات


ثبّتمن abu-anas.tk

طريقة تحضير كيك بكريمة الشكولاتة

 كيك بكريمة الشكولاتة...
الموضوع: أغذية و مشروبات

صدور الدجاج بخليط البصل الأخضر

 صدور الدجاج بخليط البصل الأخضر من الاطعمة الغنية بالعناصر الغذائية...
الموضوع: أغذية و مشروبات

الصفيحة الشامية

 الصفيحة الشامية من المعجنات الشامية الشهيرة التي تتكون من اللحم 1- العجينة كيلو طحين كاسة حليب بودرة كاسة زيت زيتون عدد 2 بيض كاسة لبن رايب ملعقة خميرة وملعقة سكر مع بعض ملعقة كبيرة ملح ماء حسب الطلب...
الموضوع: أغذية و مشروبات

زنود الست

 زنود الست 10 رقائق بقطر 20 سم قشطه عربيه ورح اذاكرها تحت زيت للقلي 4 كوب قطر 4 كوب وزينه فستق مع زهر الليمون القشطه المطبوخه 5 كوب حليب نص كوب نشا 2 كوب سكر ناعم ماء الور والزهر ملعقه من كل نوع...
الموضوع: أغذية و مشروبات
 
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة