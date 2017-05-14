صدور الدجاج بخليط البصل الأخضر

فوائد البصل البصل هو من نفس جنس الثوم (Allium) ولايخلو منزل من وجود البصل فيه ولاتحلو كثير من الاكلات الا بوجود البصل. لقد عرف الفراعنه البصل في مصر وقدسوه وخلدوا اسمه في......