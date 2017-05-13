تفكر بالانتقال إلى مدينة جديدة؟ هذا الموقع يساعدك على ذلك

الانتقال للعيش في مدينة جديدة سواءً خارج الدولة التي تقطن بها أو داخلها، سيحتاج منك إلى إجراء العديد من الترتيبات قبل القيام بهذه الخطوة. Teleport هو موقع يحتوي على بيانات لآلاف المدن حول العالم، ويمكن أن يساعدك على استكشاف وإيجاد مدينة مناسبة لنمط حياتك، إضافة إلى فهم أفضل للمدينة التي قررت الانتقال إليها. ويتضمن الموقع بيانات حيوية داخل مدن العالم بما يشمل نوعية الحياة، وتكاليف المعيشة، والضرائب، والتعليم، والأمن، والمناخ، والتأشيرة وغيرها. ويُساعدك الموقع على استكشاف أفضل المدن للعيش والعمل بناءً على تفضيلاتك الشخصية، إضافة إلى توفير الموارد اللازمة للبحث عن الوظائف بالاعتماد على مواقع شريكة.