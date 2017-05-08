تسريب صور ومواصفات هاتف سوني Xperia X Ultra

شئنا أم أبينا باتت الشاشة العريضة هي الاتجاه لهواتف هذا العام حيث قدمت إل جي في هاتف جي 6 نسبة عرض على إرتفاع تبلغ 18:9 لتأتي سامسونج وتقدم في جالكسي اس 8 نسبة عرض 18.5:9 . اليوم تسربت مواصفات هاتف جديد من سوني يحمل إسم Xperia X Ultra واللافت في التسريبات هي أن الهاتف يأتي مع شاشة بحجم 6.4 إنش مع نسبة عرض 21:9 ومكبرات صوت مزدوجة مما يعني أن الهاتف سيكون مثالياً لمشاهدة محتوى الفيديو . بقية العتاد
يبدو أنّ اليوم هو يوم التسريبات، فبعد تسريبات سامسونج وأجهزتها الرائدة في وقت سابق، تسرّبت أيضًا صورة تُظهر هاتفي Xperia C5 و Xperia M5 بالكامل. يأتي هاتف Xperia C5 مؤكدًا للشائعات السابقة بشاشة مقاس...
تدور بعض الشائعات حاليًا على الشبكة الاجتماعية الصينية المُصغّرة Weibo حول هاتف ذكي جديد من إنتاج سوني اليابانية، على أن يصدر هذا الجهاز باسم Sony Xperia M Ultra وبحجم كبير نسبيًا حيث يصل مقاس الشاشة...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...