تحميل كتاب لماذا من حولك أغبياء pdf - عالم بي دي اف pdf

متى نكون أغبياء في استخدام هواتفنا الذكية؟ وما خطورة الأشعة الزرقاء؟ أعلنت شركة أبل الثلاثاء عن هاتفها أي فون الجديد، والذي يتحدث الجميع عن التقنيات المتوفرة فيه. لماذا؟ لأن الكثيرين منا ملتصقين بهواتفهم صباحاً، ومساءً وليلاً، وهذا ما يمكن أن يكون له آثار سلبية على...