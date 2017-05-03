إنفوغرافيك.. رونالدو نهر متدفق من الأرقام القياسية

رونالدو والأرقام القياسية.. هل من مزيد؟ لا يخفى على أحد من متابعي كرة القدم أن صراع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، على الكرة الذهبية هذا الموسم والمواسم الماضية ساهم في تحطيم العديد من الأرقام القياسية، سواء على صعيد النادي أو المنتخب،...