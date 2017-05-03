إنفوغرافيك.. رونالدو نهر متدفق من الأرقام القياسية

أسفر التنافس بين رونالدو وميسي على لقب اللاعب الأفضل في العالم خلال السنوات الـ 10 الماضية عن تحطيم الكثير من الأرقام القياسية محليا وقاريا، وبعدما حقق البرغوث الأرجنتيني أرقاما قياسية خلال الكلاسيكو الأخير، عاد النجم البرتغالي ليتألق ولكن هذه المرة على الصعيد الأوروبي في ليلة حطم فيه بأهدافه وأرقامه منافسه أتليتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
اقترب البرتغالي كريستيانو رونالدو من تحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في موسم واحد، الذي يحمله الأرجنتيني ليونيل ميسي برصيد 50 هدفا، ليستمر السباق بين الغريمين البرتغالي والأرجنتيني بعد ساعات...