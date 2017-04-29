22 صورة مذهلة من العالم ليست بحاجة ليتدخل بها الفوتوشوب

كل لقطة ابداعية هي نتاج لملائين اللقطات التي يتم اخذها كل يوم و الحقيقة شكراً لوجود اللحظة المناسبة التي تُظهر العالم بطريقة مدهشة, و اللقطات الجيدة هي افضل من الف تعديل بالفوتوشوب, هذه 2 2صورة مذهلة من العالم ليست بحاجة لكي يلعب الفوتوشوب دوراً بها.
اليوم اصبح شائعاً ان تلعب برامج تعديل الصور و على رأسهم الفوتوشوب في اظهار صور الاعلانات مذهلة و لكن ان كنت لا تجيد استخدام الفوتوشوب فببعض من خيالك المبدع ستتمكن من الحصول على لقطة مذهلة دون ان تمس...
يسافر حول العالم ليصور زحمة الاجواء مايك كيلي هو مصور معماري مقيم في لوس انجلوس يقول انه في احد الايام سنة 2014 و هو يمر بقرب من مطار لوس انجلوس لاحظ ان الاجواء مزدحمة بالطائرات فعاد في اليوم الثاني...