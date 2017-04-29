22 صورة مذهلة من العالم ليست بحاجة ليتدخل بها الفوتوشوب

16 صورة ستكشف لك حقيقة اللقطات المذهلة التي تقف خلف بعض الاعلانات اليوم اصبح شائعاً ان تلعب برامج تعديل الصور و على رأسهم الفوتوشوب في اظهار صور الاعلانات مذهلة و لكن ان كنت لا تجيد استخدام الفوتوشوب فببعض من خيالك المبدع ستتمكن من الحصول على لقطة مذهلة دون ان تمس...