حجب موقع ويكيبيديا في تركيا

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...