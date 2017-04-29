حجب موقع ويكيبيديا في تركيا

مسلسل حجب مواقع الإنترنت العالمية متواصل في تركيا، وهذه المرة الضحية الموسوعة الحرة ويكيبيديا حيث لا يمكن الوصول إليها على مختلف اللغات وليس فقط ويكيبيديا باللغة التركية. وذكرت مجموعة متخصصة بتتبع حجب المواقع في تركيا أنه بدءاً من الثامنة صباح اليوم تم حجب ويكيبيديا بأمر من السلطات التركية بدون إبداء الأسباب. وبحسب تصريحات منسوبة إلى وزارة الإتصالات وتقنية المعلومات فإنه بعد إجراء تحليل تقني تم
بدأت سامسونج في بث تحديث جديد يصلح مشكلة الشاشة الحمراء التي ظهرت لدى بعض مستخدمين هواتف جالكسي S8 و S8 بلس بعد أيام من بدء بيع الهاتف الاسبوع الماضي . وعلى الرغم من إصرار سامسونج بأن الهاتف سليم من...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...