من هو رضا برستش شبيه لاعب برشلونة ليونيل ميسي؟

تداولت وسائل الإعلام الإلكترونية و المكتوبة أيضا صورا لشاب إيراني يدعى رضا برستش ملامح وجهه تشبه إلى حد كبير ملامح نجم برشلونة ليونيل ميسي ، و قد ظهر الشاب رضا برستش البالغ من العمر 25 عاما منذ أيام ليخلق موضوعا تتداوله الصحف و المجلات الإلكترونية ، مرتديا قميص الأرجنتين و بقصة شعر و لحية تشبه تمام اللوك الجديد الذي ظهر به نجم برشلونة ليونيل ميسي Messi مطلع هذا الموسم الكروي.
هبط إدغاردو باوزا مدرب منتخب الأرجنتين في مطار برشلونة الثلاثاء، الأمر الذي أثار فضول وسائل الإعلام لمعرفة سبب مجيئه إلى كتالونيا، حيث ترجح التوقعات بأنه يريد إقناع ليونيل ميسي بالعدول عن قرار اعتزال...
اتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسائل الإعلام بالكذب بعدما ادعت أنه ليس على اتفاق مع مدربه ومواطنه خيرارد مارتينو الذي أخرجه، الثلاثاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقهما برشلونة الإسباني مع ريال...