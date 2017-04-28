من هو رضا برستش شبيه لاعب برشلونة ليونيل ميسي؟

﻿ميسي: وسائل الإعلام تكذب اتهم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وسائل الإعلام بالكذب بعدما ادعت أنه ليس على اتفاق مع مدربه ومواطنه خيرارد مارتينو الذي أخرجه، الثلاثاء، في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقهما برشلونة الإسباني مع ريال...