مايكروسوفت تبدأ رسميا بإصدار تحديث Windows 10 Mobile Creators

Fire Emblem Heroes حققت عائدات لشركة Nintendo أعلى من تلك التي حققتها Super Mario Run كانت شركة ننتندو اليابانية قد بدأت إطلاق التطبيقات والألعاب للأجهزة الذكية في العام الماضي، علماً أنها كانت ترفض ذلك في السابق، قبل أن يقرر رئيس الشركة الراحل “ساتورو أيواتا” اقتحام هذا...