مايكروسوفت تبدأ رسميا بإصدار تحديث Windows 10 Mobile Creators

قامت شركة مايكروسوفت بإصدار تحديث Windows 10 Mobile Creators للحواسيب الشخصية قبل بضعة أسابيع، وبالضبط في اليوم 11 أبريل. الشركة بدأت منذ ذلك الحين بإصدار تحديث Windows 10 Creators على نحو تدريجي للحواسيب الشخصية. وقالت شركة مايكروسوفت في ذلك الوقت أنها ستقوم بإصدار تحديث Windows 10 Mobile Creators للهواتف الذكية المدعومة بنظام Windows 10 في […]
The post مايكروسوفت تبدأ رسميا بإصدار تحديث
بعدما قامت بجعل تحديث Windows 10 Creators متاحا للتحميل يدويا قبل أسبوع، بدأت شركة مايكروسوفت أخيرًا اليوم بإصدار هذا التحديث على الصعيد العالمي. مستخدمي Windows 10 سوف يتلقون هذا التحديث تدريجيا عبر...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...