خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس

إذا قمت في أي وقت مضى بإستخدام طائرة من دون طيار أو رأيت شخصًا يستخدم واحدة، فواحدة من الطرق للتحكم في الطائرة من دون طيار وخاصة عندما تكون بعيدة هي من خلال الإعتماد على شاشة وحدة التحكم، والتي في بعض الحالات تكون عبارة عن جهاز لوحي أو هاتف ذكي. ومع ذلك، شركة DJI جاءت بشيء […] The post خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس appeared first on إلكتروني.