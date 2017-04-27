إذا قمت في أي وقت مضى بإستخدام طائرة من دون طيار أو رأيت شخصًا يستخدم واحدة، فواحدة من الطرق للتحكم في الطائرة من دون طيار وخاصة عندما تكون بعيدة هي من خلال الإعتماد على شاشة وحدة التحكم، والتي في بعض الحالات تكون عبارة عن جهاز لوحي أو هاتف ذكي. ومع ذلك، شركة DJI جاءت بشيء […]
The post خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس appeared first on إلكتروني.
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...