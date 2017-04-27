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جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس
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خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس

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