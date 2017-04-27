من خلال التقرير المالي رسميا جهاز Nintendo Switch باع 2.7 مليون وِحدَة في شهر مارس

اليوم قدمت شركة ننتندو تقريرها المالي رسمياً والنتائج أتت مبشرة جداً بعد فترة طويلة متعثرة مرت بها الشركة مع إخفاق جهازها المنزلي Wii U. جهاز الشركة الجديدة Switch قد قدم أداءً فاق توقعات ننتندو نفسها التي توقعت أن تشحن 2 مليون جهاز في شهر مارس، وفاق توقعات المحللين الذين قدروا مبيعات الجهاز ب2.4 مليون، حيث […]
The post من خلال التقرير المالي رسمياً جهاز Nintendo Switch باع 2.7 مليون وِحدَة
جهاز شركة ننتندو اليابانية الهجين Switch صدر في الأسواق رسمياً بتاريخ 3 مارس الفائت، وهو جهاز ألعاب يُمكن استخدامه كجهاز منزلي أو كجهاز محمول بفضل أداتي التحكم القابلين للنزع Joy-Cons، واللتان تدعمان...
Nintendo Switch هو أحدث جهاز ألعاب منزلي من شركة ننتندو اليابانية، والذي يثمكن له التحول إلى جهاز ألعاب محمول كفكرة جديدة على سوق الألعاب، ويعمل الجهاز بدقة عرض 1080P في وضعية المنزلي فيما تعمل شاشة...
يبدو أن بداية Nintendo Switch كانت جيدة جدًا لأنه وفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا يستند على معلومات من مؤسسة SuperData المتخصصة في بحوث السوق، فيبدو أن مبيعات جهاز Nintendo Switch كسرت حاجز 1.5 مليون وحدة...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...