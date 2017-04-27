من خلال التقرير المالي رسميا جهاز Nintendo Switch باع 2.7 مليون وِحدَة في شهر مارس

خوذة DJI Goggles تتيح لك التحكم في الطائرات من دون طيار عن طريق حركة الرأس إذا قمت في أي وقت مضى بإستخدام طائرة من دون طيار أو رأيت شخصًا يستخدم واحدة، فواحدة من الطرق للتحكم في الطائرة من دون طيار وخاصة عندما تكون بعيدة هي من خلال الإعتماد على شاشة وحدة التحكم، والتي في...