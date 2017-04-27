Fire Emblem Heroes حققت عائدات لشركة Nintendo أعلى من تلك التي حققتها Super Mario Run

كانت شركة ننتندو اليابانية قد بدأت إطلاق التطبيقات والألعاب للأجهزة الذكية في العام الماضي، علماً أنها كانت ترفض ذلك في السابق، قبل أن يقرر رئيس الشركة الراحل “ساتورو أيواتا” اقتحام هذا السوق العملاق والذي يحقق إيرادات هائلة للشركات المتخصصة في تقديم المحتويات مثل شركة ننتندو. شركة ننتندو قد أكدت أن تطبيقها الشهير Super Mario Run […]
The post Fire Emblem Heroes حققت عائدات لشركة
قبل بضعة أيام، قامت شركة Nintendo بإصدار لعبة Fire Emblem Heroes على منصتي الأندرويد و iOS. وكما رأيتم على الأرجح في الماضي، فالألعاب المحمولة التابعة لشركة Nintendo تحقق نجاحات كبيرة بعد فترة قصيرة...
هذا العام شهد انطلاق شركة ننتندو على الأجهزة الذكية لتنشر ألعاباً خارج نطاق أجهزتها الخاصة لأول مرة منذ ما يزيد عن الثلاثين عاماً. حصلنا على تطبيق Miitomo من الشركة، ومن ثم حصلنا على تطبيق Pokemon GO...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...