شركة Uber تجد نفسها مرة أخرى في خضم مشاكل قانونية في كوريا الجنوبية

المفهوم الذي نشأت على أساسه شركة Uber هو مفهوم رائع، وهذه الخدمة تبدو رائعة أيضا بقدر ما يتعلق الأمر بالمستخدم النهائي. ولكن فيما يتعلق بالهيئات التنظيمية والمنافسين، فلا يبدو أن هناك الكثير من الأشخاص المسرورين بتكتيكات Uber وكيف تنقلب حول القوانين من خلال مجموعة من الثغرات. هذا هو السبب في أننا رأينا شركة Uber تقف […]
The post شركة Uber تجد نفسها مرة أخرى في خضم مشاكل قانونية في كوريا
عندما يتعلق الأمر بخدمات سيارات الأجرة حسب الطلب، فخدمة Uber هي من دون أدنى شك واحدة من الشركات الرائدة في هذا السوق، ولكن يمكن أن تحصل على بعض المنافسة من جوجل. ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرا من صحيفة...
تم اليوم نشر تفاصيل إجتماع مثير للإهتمام بين الرئيس التنفيذي لشركة Uber، السيد Travis Kalanick، والرئيس التنفيذي لشركة آبل، السيد Tim Cook في العام 2015 من قبل صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. وعلى ما...
الفيسبوك تعاملت بالفعل مع عدم مقدرتها على الإستحواذ على تطبيق Snapchat بالكثير من المشاعر لدرجة أنها حاولت بإستمرار محاكاة الخدمة، أولا عن طريق إصدار تطبيق مماثل يدعى Slingshot، وإعتماد ميزة Snapchat...
أشارت آخر التقارير الإعلامية أن تطبيق Pokémon GO الشهير، والذي قامت بتطويره ونشره شركة Niantic الأمريكية بترخيص كل من Nintendo و The Pokemon Company اليابانيتين، قد وصلت عدد مرات تحميله على متجر جوجل...