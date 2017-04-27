Marvel Vs Capcom: Infinite قرابة الخمس دقائق من لقطات اللعب

اليوم إنتشر عرض جديد على الشبكة والذي يستعرض لنا 5 دقائق من اللعب للعبة القتال القادمة Marvel Vs Capcopm: Infinite والذي ناهد فيه مجموعة مختلفة من المباريات مع مختلف الشخصيات من اللعبة. مصدر العرض غير رسمي بلا شك وربما سيتم حذفه خلال ساعات المقبلة، Marvel Vs Capcom: Infinite تصدر في الـ19 من سبتمبر من العام […]
إذا فالشائعات كانت صحيحة لحد ما، من خلال حدث PlayStation Experience تم الإعلان عن لعبة Marvel Vs Capcom Infinite مع موعد الإصدار في العام المقبل 2017، للعبة تصدر على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي...
الجزء الجديد من سلسلة العاب Marvel vs Capcom القتالية من شركة كابكوم يحصل اليوم على موعد إصدار رسمي بتاريخ 19 سبتمبر القادم على أجهزة الجيل الحالي المنزلية والحاسب الشخصي. اليوم تشاركنا كابكوم بفيديو...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...
Shadow of the Eternals هو عنوان التتمه الروحية للعبة الرعب النفسيه Eternal Darkness والتي بدأت حياتها بحملة دعم لم تحقق النجاح بـKickstarter قبل يؤكد فريق التطوير بأنه مازال يعمل عليه. بعد غياب طويل...
Dear Charlotte هو عنوان لعبة الرعب الجديدة من فريق التطوير Method to Madness Studios من الهند والتي تضع بطل اللعبة بمواجهة أعداء مرعبين بواحدة من مراكز الأبحاث. اللعبة مستوحاه من العاب SOMA و Outlast...