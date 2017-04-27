Marvel Vs Capcom: Infinite قرابة الخمس دقائق من لقطات اللعب

الإعلان رسميا عن لعبة Marvel Vs Capcom Infinite إذا فالشائعات كانت صحيحة لحد ما، من خلال حدث PlayStation Experience تم الإعلان عن لعبة Marvel Vs Capcom Infinite مع موعد الإصدار في العام المقبل 2017، للعبة تصدر على الحاسب الشخصي وأجهزة الجيل الحالي...