مايكروسوفت تطلق تحديث Creators update لهواتف ويندوز 10

كما هو الحال مع الحواسب الشخصية، بدأ تحديث Creators update بالوصول لبعض هواتف ويندوز 10 حاملاً الكثير من المزايا الجديدة والتحسينات. من المزايا الجديدة وضعية الغفوة في متصفح إيدج حيث يتم تذكير المستخدم عندما يفتح تبويب جديد ولا يقرأ محتواه منذ مدة بعيدة، وسيتم إرسال التذكير عبر كورتانا من مركز الأحداث. وأصبح المتصفح يعرض الرموز التعبيرية الملونة بدلاً من الأبيض والأسود فقط. ولمحبي قراءة الكتب
في حال كنت لا تطيق الإنتظار حتى يصلك تحديث ويندوز 10 الكبير القادم بإسم Creators Update والذي ستبدأ مايكروسوفت بإرساله بعد ستة أيام من الآن على الأقل، الآن يمكنك تنزيله يدوياً على جهازك وبنسخة رسمية...
المزيد من التنظيم والإلتزام لدى مايكروسوفت في إرسال التحديث الرئيسي الكبير لنظام التشغيل ويندوز وحزمة برامج أوفيس حيث سيتم إرسالهما في مارس وسبتمبر من كل عام. وأطلقت مؤخراً مايكروسوفت تحديث Creators...
مع بدء وصول تحديث Creators Update لنظام التشغيل ويندوز للحواسب الشخصية منذ أيام وتدريجياً، أعلنت مايكروسوفت عن قائمة الهواتف الذكية التي سيصلها التحديث أيضاً وتضم 13 هاتفاً. • HP Elite x3 • Microsoft...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...