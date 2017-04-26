الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: mountisito
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا مايكروسوفت تطلق تحديث Creators update لهواتف ويندوز 10
1
تثبيت

مايكروسوفت تطلق تحديث Creators update لهواتف ويندوز 10

ثبّتقد يهمك أيضاً:

تنزيل تحديث ويندوز 10 Creators Update يدويا

 في حال كنت لا تطيق الإنتظار حتى يصلك تحديث ويندوز 10 الكبير القادم بإسم Creators Update والذي ستبدأ مايكروسوفت بإرساله بعد ستة أيام من الآن على الأقل، الآن يمكنك تنزيله يدوياً على جهازك وبنسخة رسمية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

حمّل الآن تحديث ويندوز 10 Creators Update

 مع أنه لم يطلق رسمياً بعد، لكن ملفات تنزيل تحديث ويندوز 10 الكبير القادم بإسم Creators Update أصبحت متاحة للتنزيل. تشير المصادر إلى أن مايكروسوفت تعيّن النسخة ذات رقم البناء 15063 أنها نسخة RTM أي...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

مايكروسوفت سترسل تحديثات ويندوز الكبيرة في مارس وسبتمبر سنويا

 المزيد من التنظيم والإلتزام لدى مايكروسوفت في إرسال التحديث الرئيسي الكبير لنظام التشغيل ويندوز وحزمة برامج أوفيس حيث سيتم إرسالهما في مارس وسبتمبر من كل عام. وأطلقت مؤخراً مايكروسوفت تحديث Creators...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

مؤتمر مايكروسوفت: إحصائيات ويندوز 10 وإطلاق تحديث Creators Update

 بدأ مؤتمر مايكروسوفت قبل قليل والذي ستكشف فيه الشركة عن أحدث أجهزة سيرفس الجديدة. استهلت مايكروسوفت بالحديث عن بعض الأرقام لتحدث ما توصل إليه ويندوز 10 حتى الآن. بحسب مايكروسوفت فإن هناك 400 مليون...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

قائمة الهواتف الذكية التي سيصلها تحديث Creators Update من ويندوز

 مع بدء وصول تحديث Creators Update لنظام التشغيل ويندوز للحواسب الشخصية منذ أيام وتدريجياً، أعلنت مايكروسوفت عن قائمة الهواتف الذكية التي سيصلها التحديث أيضاً وتضم 13 هاتفاً. • HP Elite x3 • Microsoft...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا


ثبّتمن tech-wd.com

انستغرام تصل إلى 700 مليون مستخدم نشط

 أعلنت انستغرام عن إضافه 100 مليون مستخدم للتطبيق خلال الخمس أشهر الأخيرة ليصبح إجمالي عدد مستخدمين التطبيق 700 مليون مستخدم مع وتيرة نمو أسرع بكثير من السابق . ومن هؤلاء هناك 63 مليون مستخدم نشط...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تعرّف على الرجل خلف نظّارات سناب شات الجديدة Spectacles

 شيئًا فشيئًا تتجه شركة سناب شات أو Snap Inc حسب مُسماها الجديد نحو تحقيق رؤيتها الغريبة وتحديدًا بعد الإعلان الرسمي عن نظّاراتها الجديدة Spectacles قبل أيام قليلة. وعلى الرغم من كونها شبكة اجتماعية...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

تحديث سناب شات يحسّن من جودة عرض القصص على أندرويد و iOS

 قبل أيام لو تتذكرون أعلنت شركة سناب أنها ستعمل على حل مشاكل تطبيق سناب شات على أندرويد والتي من أهمها معالجة جودة تصوير الفيديو التي يشتكي منها الجميع . لم تتأخر الشركة كثيراً لتفي بوعدها حيث بدأت...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سامسونج تستحوذ على شركة متخصصة بتقنية شاشات Quantum Dot

 أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا

سناب شات تطلق الإعلانات في المنطقة والبداية مع الاتصالات السعودية

 أفادت مصادر موثوقة لعالم التقنية أن شركة الاتصالات السعودية STC ستكون أول الشركاء الاعلانيين لشركة سناب شات في المنطقة حيث سيتم تدشين هذه الشراكة غداً بحملة ” لبيه يابلادي ” وذلك مناسبة...
الموضوع: أخبار التكنولوجيا
 
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة