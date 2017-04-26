مايكروسوفت تطلق تحديث Creators update لهواتف ويندوز 10

كما هو الحال مع الحواسب الشخصية، بدأ تحديث Creators update بالوصول لبعض هواتف ويندوز 10 حاملاً الكثير من المزايا الجديدة والتحسينات. من المزايا الجديدة وضعية الغفوة في متصفح إيدج حيث يتم تذكير المستخدم عندما يفتح تبويب جديد ولا يقرأ محتواه منذ مدة بعيدة، وسيتم إرسال التذكير عبر كورتانا من مركز الأحداث. وأصبح المتصفح يعرض الرموز التعبيرية الملونة بدلاً من الأبيض والأسود فقط. ولمحبي قراءة الكتب