كيف تحصل على المال اللازم لتبدأ به مشروعك

هنالك اسئله تدور في ذهن كل من لديه مشروع وهي: كيف اجمع المال اللازم لبدء مشروعي؟ ما هو مقدار المال اللازم لأبدأ مشروعي؟ منهم وما هي الجهات التي تعطيني التمويل اللازم من المال؟ كنت قد قرأت بعض المقالات في بعض المواقع تتناول هذا الموضوع ، وبعض الردود كانت تتحدث انه كلام إنشائي ولا يتحقق على ارض الواقع ولذلك قررت كتابه هذا المقال وذكرت طرق عمليه لجمع مال لتمول به مشروعك وطرق مجربه بصفه شخصيه.