عزيزتي الفتاة العربية…رجاءً توقفي عن فعل هذه الأشياء!

أراجيك
يوجد خارج الجدران الأربعة لأقسام مدارسنا كثيرٌ من الأشياء الرائعة التي ينبغي علينا تعلم كيفية عملها، والتي لا يمكن لكتبنا المدرسية تعليمها لنا.. لنتجول داخل مجموعة مذهلة من الصور المتحركة التي...
في خضم هذا الوجود، وفي ظل هذا الاتساع، ليس لنا إلا بعضنا البعض. نتمتع بصحبة الأخيار حيناً، ونحاول فهم الكون من حولنا حيناً آخر! كما قالها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان: "نحن كون من الذرات، إلا...
قد تجد أن بعض الأفكار والخطوات غريبـة، والسبب في ذلك أنها نصـائح عمليّـة بحتة هدفها فعلاً هو أن تقضي على هذه اللعنة لا أن تبتسم للمقال وتغلقه ثم تنساه ... نصـائح بعيدة كل البعد عن الهُـراء الذي يتكلم...
أراجيك
الفضاء الخارجي واحدٌ مِن أقدم ما أثار في الإنسان الدهشة والتساؤل؛ سماءُ الليل حالكةُ السوادِ الفاتنةُ بشظاياها المضيئة أراقت حِبرَ الشعراء والأدباء وصرفت النوم عن أجفان العلماء والباحثين طيلة...