نجوم يكشفون عن القيم التي تعلموها من النادي الأهلي.. فما هي؟

على مر التاريخ النادي الأهلي تعاقد مع لاعبين، وجاء للفريق نجوم ورحل العديد، أتى لاعبون وتألقوا وجاء آخرون نجوم وأفل نجمهم في النادي الأحمر.. ولكن هناك عقد ونقاط نحس لم تتغير ولم تنفك في السنوات الـ20...
على مر التاريخ النادي الأهلي تعاقد مع لاعبين، وجاء للفريق نجوم ورحل العديد، أتى لاعبون وتألقوا وجاء آخرون نجوم وأفل نجمهم في النادي الأحمر.. ولكن هناك عقد ونقاط نحس لم تتغير ولم تنفك في السنوات الـ20...
قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المائة، في حين تمتلك كل دولة حرية إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة...