نجوم يكشفون عن القيم التي تعلموها من النادي الأهلي.. فما هي؟

بدايته كانت لكبح الرغبة الجنسية.. تعرفوا على تاريخ بسكويت غراهام بسكويت غراهام. غالباً ما يؤكل مع المارشميلو والشوكولاتة. ولكنه لم يبدأ كطعام سكري. ففي البداية كان طعمه يشبه الكرتون. وكان يفترض به كبح الرغبة الجنسية....