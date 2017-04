مواصفات Samsung Galaxy S5 Neo وتفاصيل الاسعار تعرف على مواصفات Samsung Galaxy S5 Neo فعلى الرغم من اصدار سامسونج لاحدث اجهزتها سامسونج اس 7 الا انها اهتمت بتنزيل نسخة محدثة من هاتف اس 5 والتى جائت باسم Samsung Galaxy S5 Neo - See more at:...