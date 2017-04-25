3 هواتف " Pixel " متوقع أطلاقها بعام 2017 تحميل معالج Snapdragon 835

من المعروف أن شركة جوجل تطلق كل عام هواتف ذكية , لكن يختلف العدد الذي يتم أطلاقه بين عام و أخر , حيث أطلقت في العامين الماضين زوجين من الهواتف , لكن ربما قد يتغير ذلك في عام 2017. و على رغم من التقارير التي صدرت في وقت سابق على أن شركة جوجل لن تطلق …