3 هواتف " Pixel " متوقع أطلاقها بعام 2017 تحميل معالج Snapdragon 835

من المعروف أن شركة جوجل تطلق كل عام هواتف ذكية , لكن يختلف العدد الذي يتم أطلاقه بين عام و أخر , حيث أطلقت في العامين الماضين زوجين من الهواتف , لكن ربما قد يتغير ذلك في عام 2017. و على رغم من التقارير التي صدرت في وقت سابق على أن شركة جوجل لن تطلق …
أعلنت شركة جوجل عن الهاتفين Google Pixel و Google Pixel XL في أواخر العام الماضي. وتجدر الإشارة إلى أن هواتف Google Pixel المذكورة آنفا هي أولى الهواتف الذكية التي تشرف شركة جوجل على تصميمها وتطويرها...
إذا كنت تفكر في شراء الهاتف Google Pixel و Google Pixel XL ولكنك لا تستطيع، فلا تقلق لأنك لست الوحيد الذي يعاني من ذلك، ويبدو أن شركة جوجل نفسها لا تعتقد أنها ستعاني من هذه المشاكل كلها منذ أعلنت عن...
قامت شركة جوجل بالإعلان عن منصة الواقع الإفتراضي Google Daydream VR في العام الماضي. وكما يمكنك أن تتوقع، فقد كانت هواتف Google Pixel هي أولى الهواتف الذكية المتوافقة مع منصة Daydream VR من خلال خوذة...