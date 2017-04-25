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جميع الأخبار  أنت هنا جوجل  أنت هنا 3 هواتف " Pixel " متوقع أطلاقها بعام 2017 تحميل معالج Snapdragon 835
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3 هواتف " Pixel " متوقع أطلاقها بعام 2017 تحميل معالج Snapdragon 835


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