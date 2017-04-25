تنزيل تطبيق سناب شات 2017 عربي مجانا - Download SnapChat Free

الفيسبوك تنشر عن طريق الخطأ تطبيق Slingshot قبل الموعد المحدد نحن نعرف بأن شركة الفيسبوك حاولت الإستحواذ على تطبيق Snapchat مقابل 3 مليار دولار، وهو العرض الذي تم رفضه من قبل شركة Snapchat. ما يعنيه هذا هو أنه إذا كان لا يمكن لشركة الفيسبوك الحصول على تطبيق...