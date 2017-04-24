الذهب يهبط مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة

هبط الذهب بما يزيد عن واحد في المئة مع ارتياح الأسواق لفوز المرشح الوسطي إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية لكن الأسعار قلصت خسائرها مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية من مستوياتها المرتفعة.
نزل الذهب أكثر من واحد في المئة، الاثنين، إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين بعد أن تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهو ما عزز الأسهم وأثار موجة بيع للذهب الملاذ...
هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 15 يوما أمام الين الياباني مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح بعد المكاسب القوية التي سجلها مؤخرا في حين أدى انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى انحسار...