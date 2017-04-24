الذهب يهبط مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة

الذهب يهبط بسبب الانتخابات الفرنسية نزل الذهب أكثر من واحد في المئة، الاثنين، إلى أقل مستوى في نحو أسبوعين بعد أن تصدر مرشح الوسط إيمانويل ماكرون الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة الفرنسية، وهو ما عزز الأسهم وأثار موجة بيع للذهب الملاذ...