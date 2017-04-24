إيمانويل ماكرون ظاهرة سياسية؟ أم الرئيس القادم لفرنسا؟

أراجيك
تتناول وسائل الإعلام خبر ترشح ماركون بأنه ظاهرة سياسية جديدة من نوعها في فرنسا، مرشح لم يتجاوز الـ 40 من عمره، يمتلك خبرة اقتصادية كبيرة، ويمتلك رؤية مختلفة وحديثة بشأن أوضاع فرنسا السياسي والاجتماعي، فمن يكون هذا المرشح المثير للجدل؟ دعونا نتعرف عليه من خلال هذا المقال.
أراجيك
قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إنه يقف مع فرنسا في معركتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية . وأعرب أوباما عن حب الشعب أمريكا لفرنسا وللشعب الفرنسي ،مؤكدا أنه سيقوم بدعم فرنسا في ضرباتها ضد التنظيم . وأكد...
في خضم هذا الوجود، وفي ظل هذا الاتساع، ليس لنا إلا بعضنا البعض. نتمتع بصحبة الأخيار حيناً، ونحاول فهم الكون من حولنا حيناً آخر! كما قالها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان: "نحن كون من الذرات، إلا...
قد تجد أن بعض الأفكار والخطوات غريبـة، والسبب في ذلك أنها نصـائح عمليّـة بحتة هدفها فعلاً هو أن تقضي على هذه اللعنة لا أن تبتسم للمقال وتغلقه ثم تنساه ... نصـائح بعيدة كل البعد عن الهُـراء الذي يتكلم...
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الفضاء الخارجي واحدٌ مِن أقدم ما أثار في الإنسان الدهشة والتساؤل؛ سماءُ الليل حالكةُ السوادِ الفاتنةُ بشظاياها المضيئة أراقت حِبرَ الشعراء والأدباء وصرفت النوم عن أجفان العلماء والباحثين طيلة...