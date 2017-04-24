العين يكتسح "ذوب آهن" الإيراني والوحدة يضرب الريان بخماسية

تغلب الزعيم الإماراتي، نادي العين على مضيفه ذوب آهن الإيراني بثلاثية نظيفة، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة من الأهلي السعودي، الذي خسر أمام بونيودكور الأوزبكي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تعادل فيه الزعيم السعودي، الهلال، مع نادي بيروزي الإيراني، واكتسح الوحدة الإماراتي ضيفه الريان القطري بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.
تعادل الهلال السعودي مع فريق بيروزي الإيراني بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما في العاصمة العمانية، مسقط، كما تعادل العين الإماراتي مع ضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني بنفس النتيجة، وفاز الريان القطري...
قررت دول مجلس التعاون الخليجي إعفاء النفط ومشتقاته والغاز من ضريبة القيمة المضافة التي تبلغ نسبتها 5 في المائة، في حين تمتلك كل دولة حرية إخضاع أو إعفاء أربعة قطاعات من فرض الضريبة وهي التعليم والصحة...