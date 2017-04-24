العين يكتسح "ذوب آهن" الإيراني والوحدة يضرب الريان بخماسية

تغلب الزعيم الإماراتي، نادي العين على مضيفه ذوب آهن الإيراني بثلاثية نظيفة، ليخطف صدارة المجموعة الثالثة من الأهلي السعودي، الذي خسر أمام بونيودكور الأوزبكي بهدفين نظيفين، في الوقت الذي تعادل فيه الزعيم السعودي، الهلال، مع نادي بيروزي الإيراني، واكتسح الوحدة الإماراتي ضيفه الريان القطري بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.