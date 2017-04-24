هذا الموضوع تطبيقات مدفوعة احصل عليها مجانًا [50] ظهر على عالم آبل.
Shopping Cart Hero 3 هذه اللُعبة تأخذك في مُغامرة مُسليّة، إذ إنه يتطلب منه القفز واكتشاف القدرات الجديدة وتعلّم الحيل والمهارات لهزيمة الزعماء وإنقاذ العالم. Sketchworthy تم تصميم هذا التطبيق باعتباره وسيلة مُبتكرة وجميلة لتدوين ملاحظاتك، ورسوماتك، وخُربشاتك بطريقة مُمتعة. Parker Planner هذا التطبيق المُخصص لإدارة
هذا الموضوع iOS 10 : التحكم بأولوية التطبيقات أثناء تحميلها/تحديثها ظهر على عالم آبل.
في نظام iOS 10 الجديد ركزت آبل بشكل كبير على ميزة 3D Touch المتوفرة بأجهزة الآيفون 6 إس/بلس، وقامت بإضافة خيارات...