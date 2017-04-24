تطبيقات مدفوعة احصل عليها مجانًا - 50

تطبيقات مدفوعة احصل عليها مجانًا - 24 هذا الموضوع تطبيقات مدفوعة احصل عليها مجانًا [24] ظهر على عالم آبل. Wake Alarm من خلال هذا تطبيق، لا يُمكنك إيقاف التنبيه سِوى بثلاثة طُرق، وهي صفع الشاشة أو قَلّب شاشة الهاتف أو حتى رجّ الهاتف...