لحظة بلحظة.. تابعوا تغطيتنا المباشرة ل "كلاسيكو الحسم" بين ريال مدريد وبرشلونة

قبل كلاسيكو برنابيو.. ريال مدريد تحت مجهرنا يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، كلاسيكو إسبانيا والعالم رقم 174 على مستوى الدوري الإسباني، الأحد. كيف هي وضعية الفريق المستضيف والذي يتصدر "الليغا"، قبل المباراة المنتظرة...