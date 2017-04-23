لحظة بلحظة.. تابعوا تغطيتنا المباشرة ل "كلاسيكو الحسم" بين ريال مدريد وبرشلونة

يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" مباراة "الكلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة 33 من دوري الدرجة الأولى الإسباني، تابعوا تغطيتنا المباشرة لهذه الموقعة الحاسمة في مسار "الليغا" خلال الموسم الحالي.
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة مباراة السوبر السعودي، والتي تجمع بين بطل الدوري وبطل كأس الملك، في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وذلك في تجربة أولى للكرة السعودية بعد إقامة النسختين الماضيتين...
يستضيف ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية، مدريد، كلاسيكو إسبانيا والعالم رقم 174 على مستوى الدوري الإسباني، الأحد. كيف هي وضعية الفريق المستضيف والذي يتصدر "الليغا"، قبل المباراة المنتظرة...