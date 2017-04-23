بودرة التلك وسرطان المبيض

خنافس خارقة: قدرات غريبة ومثيرة لم تكن تعلمها عن الخانفس من قبل! عدد الخنافس التي تعيش في كوكب الأرض مهول لدرجة أنه لا يفوق عدد البشر فقط، بل يفوقون كل شيء! حيث أن واحدًا من كل أربعة من المخلوقات على الأرض هو خنفساء؛ و هناك ما يقدر بنحو ثلاثة ملايين نوع من...