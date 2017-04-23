بودرة التلك وسرطان المبيض

تكبدت شركة جونسون آن جونسون 197 مليون دولار كتعويضات لثلاثة نساءٍ فقط من بين 1200 أسرة رفعت دعاوى قضائية على الشركة؛ كنتيجة للتضرر من استعمال بودرة تلك جونسون، ولا تزال باقي الدعاوى في أروقة المحاكم. ما هي ملابسات هذا الموضوع؟ هذا ما نلقي عليه الضوء في هذا المقال. كانت أسرة جاكلين فوكس قد رفعت دعوى […]
فنان التصميم التركي حسين شاهين Hüseyin Şahin، لا يستخدم مهاراته في التلاعب بالصور بتعديلها ودمجها معًا فحسب، بل يضيف إليها خيالاته الجامحة ليصهر الواقع نفسه بالفانتازيا ويخلق عوالم سريالية فاتنة يرغب...
العناكب كائنات مدهشة، وقد ظهرت في العديد من القصص والأفلام، وقد تجد من يحبها حبًّا شديدًا، وهناك من يمقتها، وهناك من يخشاها، ولكن بغض النظر عن موقفك منها ستجد الحقائق التالية عن العناكب مذهلة وغريبة،...