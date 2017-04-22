تأجيل موعد الإصدار لمحتوى Colony الإضافي للعبة Halo Wars 2

أعلن فريق التطوير 343 Industries عن كون المحتوى الإضافي المقبل للعبة Halo Wars 2 الإستراتيجية قد تم وضعية الإنتظار بسبب التعرف على خطأ تقني يسمح لبعض الوحدات في اللعبة بإستهداف الخصم تلقائيا من أي مسافة على الخارطة مما سيسمح بالهجوم على الخصم من مسافات بعيدة جدا وهو أمر مضر بالتجربة. حسب فريق التطوير فالمحتوى سيصدر […]