تأجيل موعد الإصدار لمحتوى Colony الإضافي للعبة Halo Wars 2

أعلن فريق التطوير 343 Industries عن كون المحتوى الإضافي المقبل للعبة Halo Wars 2 الإستراتيجية قد تم وضعية الإنتظار بسبب التعرف على خطأ تقني يسمح لبعض الوحدات في اللعبة بإستهداف الخصم تلقائيا من أي مسافة على الخارطة مما سيسمح بالهجوم على الخصم من مسافات بعيدة جدا وهو أمر مضر بالتجربة. حسب فريق التطوير فالمحتوى سيصدر […]
بعد الجزء الأول ها هي لعبة Halo Wars الإستراتيجية تعود في الجزء الثاني وهذه المرة من تطوير فريق Creative Assembly المعروف بالعمل على الألعاب الإستراتيجية مثل سلسلة Total War مع وعود بتقديم تجربة تغير...
تشاركنا باثيسدا بإستعراضمطول من البث الذي حصلت عليه لعبة التصويب Prey البارحة والذي يوفر لنا حوالي الساعة من لقطات اللعب، العرض يحتوي على حرق لبعض تفاصيل القصة وفي حال كنتم لا ترغبون بحرق أي شيء يفضل...
أفادت مصادر إعلامية مطلعة أن شركة سوني تخطط لإعادة هيكلة عملياتها في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من خلال دمج قسم الأفلام Sony Pictures Entertainment مع قسم الألعاب Sony Interactive Entertainment...