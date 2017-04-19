عن ثبّت
أخبار شائعة
أخبار جديدة
مِمّا قرأت
تسجيل
دخول
+
إضافة خبر
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.
تعلم المزيد »
Tweet
المشترك المميز اليوم:
Memy Noaman Nashd
أفضل المشاركين في ثبّت
شركاء موقع ثبّت
نصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
لاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار
ناس
رجل يعاقب لصوص يحاولون سرقة هاتفه المحمول بطريقة هستيرية - مونتيسيتو
1
تثبيت
ثبت
رجل يعاقب لصوص يحاولون سرقة هاتفه المحمول بطريقة هستيرية - مونتيسيتو
mountisito
منذ 10 ساعة
(من
mountisito.com
) الموضوع:
ناس
غير محدد.
مونتيسيتو دوت كوم
(mountisito)
يثير اهتمامك !
إلغاء التثبيت
تعليقات (1)
من قام بتثبيتها؟
إرسال الصفحة
آراء وتعليقات
حلويات مليكة
منذ 2 ساعة
+0 تثبيت
رجل يعاقب لصوص يحاولون سرقة هاتفه
[
الرد على حلويات مليكة
]
شارك برأيك.. أضف تعليق
الرجاء
الدخول
أو
التسجيل
لإضافة تعليق. (
لماذا أستخدم ثبّت؟
)
مقطع فيديو 4K من طائرة بدون طيار لمقر آبل الجديد Apple Park
فريق Fantastic 5 يبهر اللجنة والجمهور في Arabs Got Talent عبر الرقص بالتكنولوجيا
جزء 2 - افضل خدع و أفكار للتصوير بكاميرة الهاتف
ردة فعل طفل يتعرف على توأم والده
أغرب القوانين الفرنسية!
قد يهمك أيضاً:
1
اخطبوط ينفذ بسهولة من فتحة صغيرة جدا بطريقة شبه مستحيلة - مونتيسيتو
غير محدد....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
لصوص يسرقون بضاعة ل سامسونجبقيمة 36 مليون دولار في البرازيل
هاجم لصوص مساء الأحد مصنعًا لشركة “سامسونج” يقع بالقرب من ساو باولو البرازيلية، وقاموا باحتجاز العمال حتى انتهوا من سرقة... المصدر: البوابة العربية للأخبار التقنية...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
أكبر سرقة مواشي في تاريخ نيوزيلندا
تمكن لصوص في نيوزيلندا من سرقة حوالي 500 بقرة، فيما اعتبرته مصادر محلية أكبر سرقة مواشي في تاريخ البلاد التي تشتهر بثروتها الحيوانية الضخمة....
الموضوع:
أخبار غريبة
1
رجل مسكين يرمى في السجن لشحن هاتفه في حديقة عامة
في أحد الحدائق بمدينة Sarasota قام Darren Kersey بوصل هاتفه بأحد المقابس الموجودة في المنتزه. أحد رجال الشرطة قام بالقبض مباشرة عليه بتهمة “سرقة المرفقات”، و قد قام بإمضاء ليلته بالسجن...
الموضوع:
أخبار التكنولوجيا
1
لصوص يستوحون سرقة مجوهرات من فيلم
شهد حي "هاتون غاردن" الشهير بتجارة المجوهرات في العاصمة البريطانية لندن عملية سرقة مجوهرات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات....
الموضوع:
أخبار غريبة
من mountisito.com
3
هذه هي النسخة الاثرية من اشياء نستخدمها اليوم
كل يوم تظهر اختراعات تجعل حياتنا ابسط و افضل و لكن ليست كل الاشياء التي جعلت حياتنا افضل تم اختراعها البارحة, من العكلة الى ايصال القبض الذي يجعلك تتعجب. هذا 16 شيء نستخدمه اليوم يعود تاريخه لوقت...
الموضوع:
علوم عامة
1
فنان يصنع منحوتات مثيرة للدهشة من رؤوس اقلام الرصاص - مونتيسيتو
رسم صور واقعية بأستخدام قلم الرصاص ليس الشيء الوحيد المثير للدهشة بل هناك من يأخذ التجربة ابعد من ذلك و بالحقيقة نحن متعجبون جداً لان...
الموضوع:
فنون و ثقافة
2
9 اسرار مثيرة للاهتمام لن يخبرك عنها موظفي خطوط الطيران
يقال ان كل صناعة و مهنة لها اسرار و لا استثناءات مع خطوط الطيران و بعض من هؤلاء الذين يعملون في هذا القطاع لا يجدون صعوبة في مشاركة هذه الاسرار. هذه 9 اسرار قد تثير اهتمامك حول السفر بالطائرات....
الموضوع:
ناس
1
نظرة من داخل ملجأ الانفجارات النووية المترف بقيمة 17.5 مليون دولار - مونتيسيتو
لنكن صريحين المستقبل لا يبدو واعداً كثيراً مع كل هذه الاسلحة التي يتم تطويرها, تصنيعها و بيعها لكي شخص يملك بعض النقود خاصة في هذا...
الموضوع:
هندسة
4
16 شيء لن يفهمه جيل الشباب اليوم
حين يقول لك احدهم هل تتذكر فتاتي ببالك الكثير من الافكار الجميلة من الماضي متذكراً الايام الجيدة من حياتك لذلك جلبنا لك هذه قد تعيد لك الذكريات بطريقة لن يفهمها الجيل الذي ولد مع ولادة الايفون....
الموضوع:
ناس
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
Tweet
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية
- إحدى مبادرات
إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة |
شروط الاستخدام
|
بيان الخصوصية
| ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة