رجل يعاقب لصوص يحاولون سرقة هاتفه المحمول بطريقة هستيرية - مونتيسيتو

9 اسرار مثيرة للاهتمام لن يخبرك عنها موظفي خطوط الطيران يقال ان كل صناعة و مهنة لها اسرار و لا استثناءات مع خطوط الطيران و بعض من هؤلاء الذين يعملون في هذا القطاع لا يجدون صعوبة في مشاركة هذه الاسرار. هذه 9 اسرار قد تثير اهتمامك حول السفر بالطائرات....