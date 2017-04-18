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علوم عامة
هل ستحكم السيارات العاملة بالهيدروجين طرق العالم؟
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هل ستحكم السيارات العاملة بالهيدروجين طرق العالم؟
dailynews
منذ 2 ساعة
(من
arabic.cnn.com
) الموضوع:
علوم عامة
هذه هي سيارة "هوندا" العاملة بالهيدروجين.
الأخبار اليومية
(dailynews)
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.
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آراء وتعليقات
Ahmed Agha
منذ 2 ساعة
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الرد على Ahmed Agha
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