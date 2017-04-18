الرئيسية تكنولوجيا عالم و أعمال علوم ألعاب نمط حياة ترفيه رياضة غرائب الإمارات الإمارات
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار والمقالات العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها
ثبّت
ثبّت ما هو موقع ثبّت؟
ثبّت، وجهتك اليومية لاكتشاف آخر الأخبار العربية وتقييمها والتفاعل معها.   تعلم المزيد »
إضافة خبر جديد   تابعني على ثبّت   ثبّت RSS   تابع أخبار ثبّت على Twitter   ثبّت‏ على الفيس بوك
ثبّتالمشترك المميز اليوم: Ahmed Agha
ثبّتأفضل المشاركين في ثبّت
ثبّتشركاء موقع ثبّت
ثبّتنصائح و إرشادات هامة لأفضل النتائج في ثبّت
ثبّتلاقتراحاتكم: editors@thabbet.com
جميع الأخبار  أنت هنا علوم عامة  أنت هنا هل ستحكم السيارات العاملة بالهيدروجين طرق العالم؟
1
تثبيت

هل ستحكم السيارات العاملة بالهيدروجين طرق العالم؟


ثبّتقد يهمك أيضاً:

"لاند روفر" بدون سقف و"جاغوار" رباعية الدفع.. تعرف إلى آخر صيحات السيارات في العالم

 كشفت العديد من الشركات الأمريكية عن سياراتها الجديدة للمرة الأولى من خلال معرض لوس أنجيلوس للسيارات، أبرزها سيارة "لينكون MKZ،" و"كاديلاك XT5،" و"بويك لاكروس."...
الموضوع: علوم عامة

مما تكونت وجبة الطعام على متن "سولار إمبلس"؟ وما الذي منعها من التلف طوال الرحلة حول العالم؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تعاون مركز "نستله" للأبحاث مع مشروع طائرة "سولار إمبلس" العاملة بالطاقة الشمسية والتي أنهت رحلتها الأسطورية حول العالم، فجر الثلاثاء....
الموضوع: علوم عامة

بالصور..أغلى سيارة في العالم تعرض للبيع في مزاد علني

 قد تعتبر سيارة من نوع "فيراري جي تي أو" من بين السيارات الأكثر قيمة في العالم. وستعرض سيارة "فيراري جي تي أو للبيع في مزاد "بونهامز" العلني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية....
الموضوع: اقتصاد وتجارة

هل ستنجح الهند في دخول سوق السيارات فائقة السرعة؟

صنعت أمريكا سيارتي "فورد GT" و"دودج فايبر"، وأصدرت بريطانيا "مكلارين F1"، وألمانيا لديها "بورش كاريرا GT"، وإيطاليا هي موطن لكل من "فيراري"...
الموضوع: علوم عامة

رفاهية وأداء خيالي.. سيارة "الرصاصة" تعيد إحياء موضة السيارات القديمة

 تعود علامة السيارات التجارية بريستول بتصميم جديد لأحدث سياراتها، "بوليت،" أي "الرصاصة،" ويتميز بأسلوب قديم....
الموضوع: اقتصاد وتجارة


ثبّتمن arabic.cnn.com

كيف سيبدو "Google Earth" بحلّته الجديدة؟

يبدو أن "Google Earth" سيتعرض لتغيير جذري....
الموضوع: علوم عامة

الشباب يهزم الأهلي في مباراة مثيرة بالرياض

 تغلب الشباب على نظيره الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية، الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري عبد اللطيف جميل (الدوري...
الموضوع: أخبار الرياضة

وسيلة تواصل جديدة تنافس الجميع بفيديوهات لتعليم الجنس الحقيقي

 CNN تقابل سيندي غالوب، مؤسسة شركة “اصنعوا الحب وليس الأفلام الإباحية”....
الموضوع: علوم عامة

بدايته كانت لكبح الرغبة الجنسية.. تعرفوا على تاريخ بسكويت غراهام

 بسكويت غراهام. غالباً ما يؤكل مع المارشميلو والشوكولاتة. ولكنه لم يبدأ كطعام سكري. ففي البداية كان طعمه يشبه الكرتون. وكان يفترض به كبح الرغبة الجنسية....
الموضوع: أخبار غريبة

رسميًا.. إلغاء حفل سعد لمجرد في باريس بعد تحويله إلى السجن

 أعلنت مواقع بيع التذاكر الخاصة بحفل سعد لمجرد في باريس اليوم السبت 29 أكتوبر عن إلغاء الحفل، ونشر...
الموضوع: أخبار غريبة
 
أخبار ثبّت
الرئيسية
تكنولوجيا
عالم و أعمال
علوم
ألعاب
نمط حياة
ترفيه
رياضة
غرائب
عن موقع ثبّت
ما هو موقع ثبّت؟
اتصل بنا
أعلن معنا Advertise
شركاء الموقع
تغطية خاصة
تحميل البيان الصحفي
تعليمات و إرشادات عامة
شروط الاستخدام
بيان الخصوصية
أدوات ثبّت
ثبّت في موقعك
قارئ الأخبار
تابعني على ثبّت
خذنا معك
سحابة الوسوم
مرصد الأخبار
رمية نرد
ثبّت RSS
أفضل المشاركين
آخر الأخبار
ثبّت - خدمة متكاملة لمشاركة آخر الأخبار وعناوين الإنترنت العربية - إحدى مبادرات إكسيريا لدراسات وحلول الإنترنت Exyria Studies - الشرق الأوسط، كندا.
© ثبّت 2014 جميع الحقوق محفوظة | شروط الاستخدام | بيان الخصوصية | ثبّت ليس مسؤولاً عن الأخبار المنشورة