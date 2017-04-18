هل ستحكم السيارات العاملة بالهيدروجين طرق العالم؟

بالصور..أغلى سيارة في العالم تعرض للبيع في مزاد علني قد تعتبر سيارة من نوع "فيراري جي تي أو" من بين السيارات الأكثر قيمة في العالم. وستعرض سيارة "فيراري جي تي أو للبيع في مزاد "بونهامز" العلني في ولاية كاليفورنيا الأمريكية....