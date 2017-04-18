كيف سيبدو "Google Earth" بحلّته الجديدة؟

تيم كوك يكشف عن هاتفي "آي فون 6S و6S بلس" و"آي باد برو" وتلفزيون وتصاميم جديدة من ساعة "آبل" كشف تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل"، الأربعاء، عن منتجات جديدة من الشركة شملت هاتفي "آي فون 6S" و"آي فون 6S بلس"، وحاسب لوحي "آي باد برو"، و"تلفزيون...