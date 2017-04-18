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علوم عامة
كيف سيبدو "Google Earth" بحلّته الجديدة؟
2
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كيف سيبدو "Google Earth" بحلّته الجديدة؟
dailynews
منذ 3 ساعة
(من
arabic.cnn.com
) الموضوع:
علوم عامة
يبدو أن "Google Earth" سيتعرض لتغيير جذري.
الأخبار اليومية
(dailynews)
ثبّت هو مجتمع عربي لاكتشاف آخر الأخبار العربية ومشاركتها وتقييمها والتفاعل معها.
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تعليقات (2)
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آراء وتعليقات
Ahmed Agha
منذ 2 ساعة
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Ahmed Agha
منذ 2 ساعة
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اتمنى جديد عن الموضوع
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