تسريب المواصفات الدقيقة لهاتف آيفون 8

"أبل" ستطرح ثلاثة أجهزة، خلال العام الجاري، وسط توقعات بأن يكون تصميم أيفون المنتظر مختلفا عن سابقه.
وذكر المصدر أن الشاشة ستستحوذ بشكل كبير على واجهة هاتف آيفون، أما الزر الرئيسي فسيجري إدماجه ليصبح جزءًا من الشاشة التفاعلية.
فضلا عن ذلك، سيتضمن هاتف آيفون الجديد أجهزة استشعار أمامية، وكاميرا ذات عدسة مزدوجة وثلاثية الأبعاد لالتقاط صور السيلفي، أسفل الشاشة، بشكل مرئي للمستخدم.
ويرتقب أن تصل مساحة الشاشة إلى 5.8 بوصة، كما يرجح أن تستعين الشركة بزجاج منحن لحماية الشاشة، كما هو الحال بالنسبة إلى آيفون 6.
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