حقائق شهيرة عن الدايت ستتفاجأ بأنها غير صحيحة تمامًا!

في هذا المقال، سنحاول معاً أن نطعن في صحة مجموعة من الحقائق المعروفة والتي يتعامل معها الجميع على أنها مسلمات لا تقبل النقاش، إلا أنها في الواقع تعد من أكثر الأسباب التي تمنع الكثيرين من الحصول على النتيجة المبتغاة، مقدمين إليك المعلومة الصحيحة التي ينبغي عليك معرفتها.
أراجيك
كثيرون يبحثون عن عمل مريح أو عمل بلا روتين وآخرون يبحثون عن المثالية في العمل وزملاء رائعين، في هذا المقال سنتعرف على مجموعة من الحقائق الخاصة بطبيعة العمل على اختلاف مجالاته ستساعدنا على تقبل...
في خضم هذا الوجود، وفي ظل هذا الاتساع، ليس لنا إلا بعضنا البعض. نتمتع بصحبة الأخيار حيناً، ونحاول فهم الكون من حولنا حيناً آخر! كما قالها عالم الفيزياء الشهير ريتشارد فاينمان: "نحن كون من الذرات، إلا...
قد تجد أن بعض الأفكار والخطوات غريبـة، والسبب في ذلك أنها نصـائح عمليّـة بحتة هدفها فعلاً هو أن تقضي على هذه اللعنة لا أن تبتسم للمقال وتغلقه ثم تنساه ... نصـائح بعيدة كل البعد عن الهُـراء الذي يتكلم...
أراجيك
الفضاء الخارجي واحدٌ مِن أقدم ما أثار في الإنسان الدهشة والتساؤل؛ سماءُ الليل حالكةُ السوادِ الفاتنةُ بشظاياها المضيئة أراقت حِبرَ الشعراء والأدباء وصرفت النوم عن أجفان العلماء والباحثين طيلة...