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جميع الأخبار  أنت هنا أخبار التكنولوجيا  أنت هنا حقائق شهيرة عن الدايت ستتفاجأ بأنها غير صحيحة تمامًا!
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حقائق شهيرة عن الدايت ستتفاجأ بأنها غير صحيحة تمامًا!

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