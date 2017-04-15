خطط الثراء الرقمية (4) : الأمر كله يدور حول صناعة المحتوى الجيد

الأمر كله يدور حول إنتاج المحتوى ذو الجودة العالية، سواءٌ كان محتوىً نصياً أو مرئياً، عبر المدونة أو الشبكات الاجتماعية، لكن طبعاً الوصفة لا تكمتل إلا بإضافة (الاستمرارية) إلى الطبخة، الأمر يتطلب وقت حتى يؤتي ثماره، هنالك أشخاص أمضو ربما 3 أو 4 سنوات وهم ينتجون المحتوى المفيد والجيد ثم بدأوا في إطلاق خدماتهم أو منتجاتهم الرقمية، إن كنت مستعجل على الكسب المادي، فهذا النموذج ليس لك للأسف.
إن كنا نعلم أن لعبة GTA V ستحصل على محتوى إضافي لنمط القصة، فإننا لا نعلم إن كنا سنلعب بشخصيات اللعبة الرئيسية أم أنها ستحتوي شخصيات جديدة. حسب بعض الإشاعات السابقة فإن المحتوى الإضافي القادم سيحتوي...
أصبح اليوتيوب اليوم أشهر ثاني محرك بحث في العالم، رغم أنه منصة لمشاركة الفيديوهات أو يمكن أن نسميه شبكة اجتماعية للمحتوى المرئي، نعم، فالموقع يوفر الكثير من الخصائص التي تصنف ضمن خدمات وأدوات الشبكات...
قضية المحتوى العربي على الويب هي من أبرز القضايا التي تركز عليها نقاشات العاملين على الويب اليوم ، و تجذب إهتمام المستخدمين الذين يطمحون للحصول على المحتوى ذات الجودة العالية ، و الإستفادة القصوى من...
أكدت سامسونج أنها استحوذت على شركة QD Vision الأمريكية المتخصصة في تقنيات شاشات Quantum Dot وذلك في خطوة منها لتعزيز قدرتها التنافسية في مجال الشاشات لمختلف الأجهزة. ولم يعلن رسمياً عن الصفقة بعد إلا...