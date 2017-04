Rocket League تحصل على توسعة The Fate of the Furious توسعة جديدة تحصل عليها لعبة كرة القدم بالمركبات Rocket League، والتوسعة الجديدة ستصدر في الرابع من آبريل الحالي تحت اسم The Fate of the Furious. هذه التوسعة تمثل تشاركاً بين اللعبة الشهيرة والجزء...